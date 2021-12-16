Ağaca çarpan otomobil ters döndü - Son Dakika

Ankara'da ağaca çarpan otomobil devrildi.
Çankaya Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda Kızılay'dan Anadolu Meydanı istikametine giden M.M.P'nin kullandığı 34 ETC 14 plakalı otomobil, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) önünde kaldırıma çıkarak ağaca çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle ağaç kaldırıma devrildi, otomobil de yola savrularak ters döndü. Sürücü M.M.P. ile araçta bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, yolu ulaşıma kapatan otomobili çekici yardımıyla kaldırdı.
Devrilen ağaç, belediye ekiplerince motorlu testereyle kesilerek götürüldü.
Kaynak: AA
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