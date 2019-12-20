Başkentte "Akif Fotoğrafları Sergisi" açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte 'Akif Fotoğrafları Sergisi' açıldı - Son Dakika

Başkentte "Akif Fotoğrafları Sergisi" açıldı

6 saat önce

Ankara'da, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dolayısıyla Sebilürreşad dergisi tarafından "Akif Fotoğrafları Sergisi" açıldı.

Ankara'da, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dolayısıyla Sebilürreşad dergisi tarafından "Akif Fotoğrafları Sergisi" açıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ersoy ile görüştüğü, tarihi Atatürk odasının yer aldığı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi binasındaki sergiyi, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon da ziyaret etti.

AA muhabirine açıklamada bulunan Argon, "Bugün dedeciğimin doğum günü. Sağ olsun Cumhurbaşkanımızın izinleriyle bu hafta, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası olarak kutlanacak. Bir hafta boyunca etkinlikler yapılacak. Dedeciğim diyorum ama aslında o hepimizin dedesi." diye konuştu.

Argon, ziyaretçilere fotoğraflar hakkında bilgi de verdi.

Mehmet Akif Ersoy fotoğraflarından oluşan sergi, bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

Başkentte Akif Fotoğrafları Sergisi açıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Akif Ersoy, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:16 Kaynak: AA
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