Başkentte AKM yerleşkesine "TÜBİTAK Bilim Merkezi" yapılacak - Son Dakika

Başkentte AKM yerleşkesine "TÜBİTAK Bilim Merkezi" yapılacak

Başkentte yapılacak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Merkezi binası, inşaatına geçtiğimiz haftalarda başlanan millet bahçesinin devamı olacak şekilde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yerleşkesi'ne inşa edilecek.

Başkentte AKM yerleşkesine

Başkentte yapılacak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Merkezi binası, inşaatına geçtiğimiz haftalarda başlanan millet bahçesinin devamı olacak şekilde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yerleşkesi'ne inşa edilecek.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, AA muhabirine, TÜBİTAK himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının katkılarıyla Altındağ Belediyesince yürütülen TÜBİTAK Bilim Merkezi yapım işinin, AKM Yerleşkesi'nde gerçekleştirilmesine karar verildiğini söyledi.

Yaklaşık 390 bin nüfuslu Altındağ'ın başkentin tarihini, hastanelerini ve çalışma alanlarını içinde barındıran adeta bir cazibe merkezi olduğunu vurgulayan Balcı, gün içerisinde 1 milyon 500 bin kişinin uğrak noktası haline gelen ilçede, çalışmalarını Ankara'nın genelini düşünerek planladıklarını belirtti.

İlçeye misafir olarak gelen gençlerin, bir yandan güzel vakit geçirirken diğer yandan da kendilerini geliştirebilmeleri için Ankara'nın en büyük bilim merkezini yapma kararı aldıklarını ifade eden Balcı, desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Bilim merkezi için yer belirleme işleminin hafta sonu tamamlandığını aktaran Balcı, "Atatürk Kültür Merkezi alanında gençlerimizin vakit geçirebilecekleri, deneyler yapabilecekleri, uzay ve astronomi ile ilgili çalışmalar yapabilecekleri, gezinti alanlarının yer alacağı ve keşif alanlarının bulunacağı güzel bir bilim merkezi yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

"Ankara'ya hitap edecek bir merkez olacak"

Proje ekibinin, ülke genelinde yer alan diğer bilim merkezleri üzerinde Ar-Ge çalışmalarını yürüttüğünü aktaran Balcı, şunları kaydetti:

"Örnekleri inceleyip inşallah Ankaramıza yakışacak bir bilim merkezi projesini ortaya koyacağız. Projeyi, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız vakitten önce Ankaralıların hizmetine sunmak istiyoruz. Bütün Ankara'ya hitap edecek bir merkez olacak. O yüzden hem ulaşım bakımından hem merkezi konumda bulunması, bir de oraya şu anda yapılan büyük bir millet bahçemiz var, onunla da bütünleşerek bir taraftan vatandaşlar çocuklarıyla millet bahçesinde vakit geçirirken diğer taraftan çocukların kendini geliştirmesi için ileriye dönük çalışmalar yapabilecekleri bir alan, inşallah kazandırmış olacağız."

"Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz"

Belediyenin Kovid-19 ile mücadele çalışmalarına da değine Asım Balcı, bu kapsamda ilçedeki kurumlarla koordineli şekilde çalışmalarını yürüttüklerini vurguladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara yönelik, belediyenin iletişim merkezini 24 saat aktif hale getirerek, gelen taleplere anlık cevap verdiklerini aktaran Balcı, iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlar yaptıklarına değindi.

Balcı, "Altındağ Kaymakamlığımızla 13 bin gıda kolisi dağıttık, 5 binden fazla alışveriş çeki vatandaşlarımıza ulaştırdık. Yardımlarımızı gelen talepleri değerlendirerek ihtiyacı olanlara ulaştırmaya devam ediyoruz." dedi.

İlçe sınırları içerisinde Ankara'nın en önemli hastanelerinin bulunduğuna dikkati çeken Balcı, şunları söyledi:

"Hacettepe, İbni Sina, Ankara ve Dışkapı hastanelerinde çalışan sağlık çalışanlarımıza yönelik konuk evimizi tahsis ettik. Şu anda sağlık çalışanlarımız hala orada kalmaya devam ediyor. Evlerine gidemeyenleri misafir etmeye devam ediyoruz. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz. Bu dönemde yaptığımız çalışmalardan biri de bütün evlere hijyen seti dağıttık. 137 bin haneye tek tek bunları ulaştırdık. Ayrıca 500 binden fazla maske dağıttık ve dağıtmaya da devam ediyoruz."

Türkiye, Ankara, Balcı, AKM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 01:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte AKM yerleşkesine 'TÜBİTAK Bilim Merkezi' yapılacak - Son Dakika

Son Dakika

Mucize Doktor'da üzen ayrılık! Güzel oyuncu kadrodan zorla çıkartıldı Mini elbisesiyle ayna karşısına geçen Bahar Candan'dan olay yaratan göğüs frikiği Acun'un 30 yaş küçük sevgilisinden dikkat çeken yorum! Şeyma bu işe bozulacak Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı Avşar Kızı, röntgenci hayranıyla ilgili verilen karara isyan etti Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu         
19:59
UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı         
19:18
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan uyardı: Bölge 7-7.1 büyüklüğündeki depreme hazırlanıyor Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan uyardı: Bölge 7-7.1 büyüklüğündeki depreme hazırlanıyor         
19:13
Son Dakika: Bingöl Karlıova'da meydana gelen deprem sonrası devletin zirvesi kente gidecek Son Dakika: Bingöl Karlıova'da meydana gelen deprem sonrası devletin zirvesi kente gidecek         
19:05
Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor         
18:52
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Eyidoğan vatandaşları uyardı: 5.5 şiddetinde artçı depremler olabilir, hasarlı evlere girmeyin Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Eyidoğan vatandaşları uyardı: 5.5 şiddetinde artçı depremler olabilir, hasarlı evlere girmeyin         
18:32
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,8'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,8'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor         
18:21
Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek         
18:18
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti         
18:09
Son Dakika: Bingöl'deki deprem sonrası Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Bir korucumuz göçük altında Son Dakika: Bingöl'deki deprem sonrası Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Bir korucumuz göçük altında         
18:08
Son Dakika: Depremde bir karakolun gözetleme kulesi yıkıldı! 3 güvenlik görevlisi yaralandı Son Dakika: Depremde bir karakolun gözetleme kulesi yıkıldı! 3 güvenlik görevlisi yaralandı         
17:57
Prof. Dr. Naci Görür'ün bugün yaşanan Bingöl depremi için önceden uyarı yaptığı ortaya çıktı Prof. Dr. Naci Görür'ün bugün yaşanan Bingöl depremi için önceden uyarı yaptığı ortaya çıktı         
17:56
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremde vatandaşın tepkisi: Süphanallah, süphanallah Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremde vatandaşın tepkisi: Süphanallah, süphanallah         
17:55
Bingöl'deki deprem Erzurum'da da şiddetli şekilde hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü Bingöl'deki deprem Erzurum'da da şiddetli şekilde hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü         
17:42
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden ilk görüntüler Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden ilk görüntüler         
17:33
Son Dakika: Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından kurtarıldı Son Dakika: Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından kurtarıldı         
17:30
Son Dakika: Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder Son Dakika: Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder         
17:13
İki katlı ev çökünce göçük ortaya çıktı, mahalleli tedirgin oldu İki katlı ev çökünce göçük ortaya çıktı, mahalleli tedirgin oldu         
16:43
20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı 20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı         
16:38
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir         
16:13
Juventus taraftarı model Maira Reginato, takımı şampiyon olursa soyunacağını duyurdu Juventus taraftarı model Maira Reginato, takımı şampiyon olursa soyunacağını duyurdu         
15:55
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi         
15:53
Van'da bir Van'da bir "gizli taziye" olayı daha! Bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı         
15:49
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size         
15:49
Helin Avşar evini gözetleyen hayranının serbest kalmasına isyan etti: Bu raporlu bir deli Helin Avşar evini gözetleyen hayranının serbest kalmasına isyan etti: Bu raporlu bir deli         
15:21
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi         
15:12
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti         
14:53
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız         
14:50
Sokakta gürültü yapan 2 kişiyle tartışan üniversite öğrencisi, bıçaklanarak öldürüldü Sokakta gürültü yapan 2 kişiyle tartışan üniversite öğrencisi, bıçaklanarak öldürüldü         
14:35
Uzmanından çekirge istilası için uyarı! Uzmanından çekirge istilası için uyarı! "İlaçlamak yetmez" deyip yapılması gerekeni anlattı         
14:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2020 20:10:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkentte AKM yerleşkesine "TÜBİTAK Bilim Merkezi" yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]