Mamak ve Dereboyu'nda ekili olan yağış
Araçların su içinde ilerlemesi ANKARA - Başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Kaynak: AA
su, Güncel, Son Dakika
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