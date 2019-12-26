Başkentte alkollü mekanlarda denetim yapıldı - Son Dakika
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Başkentte alkollü mekanlarda denetim yapıldı

6 saat önce

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alkol sunumu yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alkol sunumu yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Ac¸ık alkol sunumu yapılan is¸letmelerin bas¸ta genel ve o¨zel hijyen kurallarına uygunlukları ve tu¨ketime sunulan alkollu¨ ic¸kiler olmak u¨zere tu¨m gıda maddelerine yo¨nelik Tu¨rk Gıda Kodeksine uygunlukları yönünden denetlendi ve numuneler alındı. Anında sonuç veren barkod okuma cihazıyla alkollü içeceklerin bandrol kontrolü yapıldı.

Denetimlere katılan İl Müdürü Bülent Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın yaklaşmasıyla yıl boyunca sürdürdükleri denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.

Bu yıl yaklaşık 1500 denetim gerçekleştirdiklerini ve 80 işletme hakkında yasal işlem yapıldığını belirten Korkmaz, "Bu yıl alkollü içki servisi yapılan yerlerden sunumu yapılan alkollü içeceklerden alınan 93 numuneden şimdiye kadar sonuçları belli olanlardan 12 tanesi olumsuz çıktı, bunlarla ilgili de gerekli idari ceza uygulandı. Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu şekilde yeni yıla girmeleri için gıda güvenliği noktasında tüm işletmelerde denetimleri artırdık." dedi.

Korkmaz, vatandaşlardan herhangi bir olumsuzluk gördüklerinde Alo 174 hattına bildirmeleri tavsiyesinde bulundu, bildirim sonrası konuya anında müdahale ettiklerini belirtti.

Bu arada, denetim yapılan işletmede hijyen açısından olumsuz görüntülere rastlanılması üzerine idari ceza uygulandı, şartların düzeltilmesi için süre verildi.

Başkentte alkollü mekanlarda denetim yapıldı

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:18 Kaynak: AA
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