Başkentte Allegra Ensemble grubu konser verdi - Son Dakika

Soprano Mehlika Karadeniz Bilgin, 1. keman Ümmiye Özdem, 2. keman Şenzelita Aykanat, viyola Melda Sak, viyolonsel Hande Ulutaş, flüt-mandolin Müjde Akden, piyano Gülriz Tunca ve perküsyon Tanya Tarazan'ın olduğu Allegra Ensemble grubunun aranjörlüğünü Osman İşmen yaptı.

Ankara Devlet Opera ve Balesince CSO Ada Ankara Sahnesi Ana Salonu'nda düzenlenen konserde türküler, tangolar, müzikaller, fadolar, şansonlar ve klasik caz parçaları seslendirildi.

Uzmanlar "büyük kumar" diye yorumladı! Vakaların tavan yaptığı İngiltere'de maske zorunluluğu kaldırılıyor

Barcelona bitti! Ne Messi ne de yeni transferler Agüero ve Depay'ın forma giymesi mümkün değil