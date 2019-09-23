Son Dakika Haberleri: Başkentte alt geçide devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı
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Başkentte alt geçide devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

20 dakika önce

Ankara'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki minibüsün alt geçide devrildiği kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Başkentte alt geçide devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı, System.String[]

Ankara'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki minibüsün alt geçide devrildiği kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 06 MHY 45 plakalı minibüs, Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeyken yoldan çıkarak 5 metre yüksekten Ömer Halisdemir Bulvarı'ndaki alt geçide düştü.

Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Keçiören, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:08 Kaynak: AA
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