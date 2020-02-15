Başkentte Altay Bayındır'a sıcak karşılama - Son Dakika
Son Dakika Spor Başkentte Altay Bayındır'a sıcak karşılama - Son Dakika Spor

Başkentte Altay Bayındır'a sıcak karşılama

6 saat önce

MKE Ankaragücü taraftarı, eski futbolcusu Altay Bayındır'ı Eryaman Stadında çiçekle karşıladı.

Başkentte Altay Bayındır'a sıcak karşılama, System.String[]

MKE Ankaragücü taraftarı, eski futbolcusu Altay BayındırEryaman Stadında çiçekle karşıladı.


Süper Lig'in 22. haftasında Eryaman Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırlayan MKE Ankaragücü, maç öncesi ısınmaya çıkan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'a güzel bir karşılamada bulundu. MKE Ankaragücü taraftarı eski kalecileri Altay Bayındır'ı önce tribüne çağırdı daha sonra çiçek vererek sportmence başarılar diledi. - ANKARA

MKE Ankaragücü, Altay Bayındır, Eryaman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Altay Bayındır'ın Ankaragücü maçında yaptığı hata, sosyal medyada tepki çekti
Fenerbahçe taraftarı, teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı Liverpool, Norwich'i 1-0 yendi ve Premier Lig'de galibiyet serisini 17 maça çıkardı Ersun Yanal'dan istifa sinyali: Fenerbahçe menfaatleri neyi gerektiriyorsa yaparım

Son Dakika Haberleri
01:41 Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
00:47 Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti
00:42 O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı
22:42 Rus milyarder Abramovich'in kızı Sofia sosyal medyada sevgili arıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 02:35:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkentte Altay Bayındır'a sıcak karşılama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]