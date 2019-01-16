Son Dakika Haberleri: Başkentte Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Başkentte Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

43 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara'da devam eden altyapı çalışmalarına ilişkin, "Zorunlu bir ameliyat gerçekleştiriyoruz.

Başkentte Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara'da devam eden altyapı çalışmalarına ilişkin, "Zorunlu bir ameliyat gerçekleştiriyoruz. İnşallah bundan sonra yağışlardan dolayı yaşanan sel felaketlerinin önüne geçmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından mevsim geçişlerinde yaşanan şiddetli yağışlar sonrası su taşkınlarının meydana geldiği noktalar tespit edilerek çalışma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, ASKİ'nin, 15 noktada başlattığı atık su ve yağmur suyu hatlarını yenileme çalışmalarının 11 noktada tamamladığı, kalan 4 noktada ise çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Altyapı çalışmaları tamamlanan noktaların, Akay Kavşağı, Eskişehir Yolu ve Diyanet İşleri Başkanlığı önü, Anıttepe EDOK ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı önü, Gar Kavşağı-Ankara Spor Salonu önü, Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi, Serhat Mahallesi Elektrokent Kavşağı, İvedik OSB, Kuzey Yıldızı Mahallesi, Devlet Mahallesi Eryaman Kavşağı Alt Geçidi, Altınsoy Caddesi olduğu belirtildi.

Gümüşköy Kavşağı ile protokol yolu geçişi altyapı çalışmalarında sona gelinirken, Talat Paşa Bulvarı Ankara Çayı bağlantısı ile Mamak Caddesi belediye önünde yapılacak çalışmalara kısa sürede başlanacağı duyuruldu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, trafik sorununa yol açmaması için trafiğin yoğun olduğu Kızılay Akay Kavşağı ve Mamak Boğaziçi lokasyonlarında çalışmaların 7/24 mesai yapılarak bitirildiğini belirterek, "Zorunlu bir ameliyat gerçekleştiriyoruz. İnşallah bundan sonra yağışlardan dolayı yaşanan sel felaketlerinin önüne geçmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:11 Kaynak: AA

ASKİ, Mustafa Tuna, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaşlı Domagoj Vida, Cumhurbaşkanlığı Yemeğine Katılacak CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş: İlk İcraatımız Makam Araçlarını Azaltmak

Kılıçdaroğlu'nun Levent Gök Gafı, Aday Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu Hem Baba Mesleğini Sürdürüyor Hem de Saat Koleksiyonculuğu Yapıyor! Değeri 5 Bin TL Olan Saati Bile Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 12:54:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]