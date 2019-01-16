Başkentte Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna
, Ankara'da devam eden altyapı çalışmalarına ilişkin, "Zorunlu bir ameliyat gerçekleştiriyoruz. İnşallah bundan sonra yağışlardan dolayı yaşanan sel felaketlerinin önüne geçmiş olacağız." ifadelerini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ
) tarafından mevsim geçişlerinde yaşanan şiddetli yağışlar sonrası su taşkınlarının meydana geldiği noktalar tespit edilerek çalışma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, ASKİ'nin, 15 noktada başlattığı atık su ve yağmur suyu hatlarını yenileme çalışmalarının 11 noktada tamamladığı, kalan 4 noktada ise çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
Altyapı çalışmaları tamamlanan noktaların, Akay Kavşağı, Eskişehir
Yolu ve Diyanet İşleri Başkanlığı
önü, Anıttepe
EDOK ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı
önü, Gar Kavşağı-Ankara Spor Salonu önü, Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş
Caddesi, Serhat Mahallesi Elektrokent Kavşağı, İvedik OSB
, Kuzey Yıldızı Mahallesi, Devlet Mahallesi Eryaman
Kavşağı Alt Geçidi, Altınsoy Caddesi olduğu belirtildi.
Gümüşköy Kavşağı ile protokol yolu geçişi altyapı çalışmalarında sona gelinirken, Talat Paşa
Bulvarı Ankara Çayı bağlantısı ile Mamak
Caddesi belediye önünde yapılacak çalışmalara kısa sürede başlanacağı duyuruldu.
Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna
, trafik sorununa yol açmaması için trafiğin yoğun olduğu Kızılay
Akay Kavşağı ve Mamak Boğaziçi lokasyonlarında çalışmaların 7/24 mesai yapılarak bitirildiğini belirterek, "Zorunlu bir ameliyat gerçekleştiriyoruz. İnşallah bundan sonra yağışlardan dolayı yaşanan sel felaketlerinin önüne geçmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.