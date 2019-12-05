Son Dakika Haberleri: Başkentte ambulans sürücüleri zorlu parkurda ter döktü
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Başkentte ambulans sürücüleri zorlu parkurda ter döktü

6 saat önce

Başkentte, "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" etkinlikleri kapsamında, Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi (ASTE) düzenlendi.

Başkentte ambulans sürücüleri zorlu parkurda ter döktü, System.String[]

Başkentte, "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" etkinlikleri kapsamında, Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi (ASTE) düzenlendi.

ASKİ Spor Salonu Otoparkı'nda kurulan parkurda yarışan 26 sürücü, slalom, duruş mesafesi ayarlama ve ambulansa hakimiyet becerilerini sergiledi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Eren Usul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ASTE eğitimlerini belli aralıklarla ambulans şoförlerine verdiklerini söyledi.

Ambulans görevlilerinin zorlu koşullarda hizmet verdiğini belirten Usul, "Şoförler, trafikte yavaşlayan ve daralan yollarda, yağmurlu, çamurlu ve karlı yollarda 7/24 hizmet vermekte. Bu hizmeti verirken, sürücülerin deneyimli olması gerekiyor." dedi.

Parkur testinin beş etaptan oluştuğunu ifade eden Usul, etkinliğin personel için moral, motivasyon ve öz değerlendirme niteliğinde olduğunu anlattı.

Ambulansın içinde risk taşıdıklarını aktaran ASTE Eğitmeni Çağla Ünal "Ambulans sürücülüğü çok önemli. Hızdan çok kontrollü sürüş yapmak daha önemli. Şoförlerde bu bilinci oturtmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü, Ankara, ASKİ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:04 Kaynak: AA
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