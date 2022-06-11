Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi (6) - Son Dakika
Üye Girişi

Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi (6)

11.06.2022 15:44

Ankara'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Öğleden sonra aniden bastıran ve kentin tamamında etkili olan yağış nedeniyle bazı alt geçitler suyla doldu. Bazı cadde, bulvar ve sokaklarda da trafikte aksamalar yaşandı.

Kentin merkezinde sağanağa metro istasyonları ve otobüs duraklarında yakalanan vatandaşlar, dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi.

Sağanaktan en çok etkilenen ilçelerden biri Çankaya oldu. Yağmur suları, Kırkkonaklar semtinde bulunan vadiyi adeta nehre dönüştürdü.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, metrekareye 20 kilogram yağış düştüğünü, kendilerine önemli bir ihbar ulaşmadığını bildirdi. Çataklı, gelişmeleri AFAD Başkanlığında takip ettiklerini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanağın akşama kadar devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinin, tüm birimlerinden 1277 araç ve 3 bin 138 personeliyle teyakkuz halinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan yağışın olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi (6)
Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi (6)
Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi (6)
Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi (6)
Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi (6)
Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi (6)

YORUMLAR
500
Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi (4) Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi (4) Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi (5) Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi (5)
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi (6) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:16 Balıkesir'deki kazada 7 kişi hayatını kaybetmişti! Olayla ilgili muhtar konuştu: Minibüsle gitmek istediler
17:08 Merve Boluğur'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
17:04 Aydın ve Ankara'daki yağış hayatı felç etti! Sokaklar adeta göle döndü
17:01 Kan grupları hakkında önemli araştırma! AB kan grubundaki kişilerin bunama ve kanser hastalığına karşı daha savunmasız olduğu belirlendi
16:57 Real Madrid, Monaco'dan Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna kattı
16:54 Şiddetli yağış Ankara'da vatandaşlara zor anlar yaşattı! Bazı araçlar suya gömüldü
16:45 Lunaparkta, çocuklarla dolu aletin halatı koptu! O anlar kameraya yansıdı
16:36 Oyuncu Ezgi Çelik'in Şahan Gökbakar'ın gündemle ilgili tweet'ini paylaşınca TRT'deki işinden olduğu iddia edildi
16:28 Galatasaray'da başkanlık seçimi için Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu yarışıyor! İşte ilk 2 sandıktan çıkan sonuçlar
15:41 Rıdvan Yılmaz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oldu! Beşiktaş 6.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 17:46:12. #1.12#
SON DAKİKA: Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi (6) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement