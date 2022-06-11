Mamak Dereboyu caddesinden detaylar
Suların altında kalan araçlar ANKARA - Ankara'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi .-4-
Kaynak: AA
Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi (4) - Son Dakika
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