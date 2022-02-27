Başkentte "Ankara Döneri Festivali" düzenlendi - Son Dakika

Başkentte "Ankara Döneri Festivali" düzenlendi.

Mamak Belediyesi tarafından Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivalde seğmenler, halk oyunları ekibi ve mehter takımı gösteri yaptı.

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, daha önce farklı alanlarda da düzenledikleri festivallerin sürdürülebilir olmasını istediklerini dile getirdi.

Ankara dönerini tanıtmak ve vatandaşların keyifli bir gün geçirmesini sağlamak için bu festivali düzenlediklerini ifade eden Köse, belediyenin hayata geçirdiği projeleri anlattı.

Köse, "Böyle güzel festivallerde, coşkulu şenliklerde birlik ve beraberlik içinde daha çok buluşabilmeyi diliyorum." diye konuştu.

Katılımcılara döner, nohut pilav ve çorba ikramının yapıldığı festivalde, müzisyen Veli Erdem Karakülah da konser verdi.