Başkentte Anne ile Kızı Havuzda Boğuldu
1 saat önce
Ankara'nın Sincan ilçesinde anne ile kızı, gittikleri bir hamamın havuzunda boğuldu.
Ankara
'nın Sincan
ilçesinde anne ile kızı, gittikleri bir hamamın havuzunda boğuldu. Akşemsettin
Mahallesi'ne bağlı Çatalca
Sokak'ta bir hamama giden Halime T. (41) ile 8 yaşındaki kızı Hazal Yağmur T. havuza girdi.
Bir süre sonra boğulan anne ile kızın cesedi, hamamdaki diğer müşteriler tarafından fark edildi.
Görevliler tarafından hamamdan çıkarılan cesetler, 112 Acil Servis
ekiplerince Sincan Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Cesetler, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:00 Kaynak: AA
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