Annesinin erkek arkadaşını bıçaklayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Annesinin erkek arkadaşını bıçaklayan kişi gözaltına alındı

10.02.2021 05:17

Ankara'nın Keçiören ilçesinde annesinin erkek arkadaşını bıçaklayan zanlı gözaltına alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde annesinin erkek arkadaşını bıçaklayan zanlı gözaltına alındı.

Selçuklu Caddesi Kuzey Ankara TOKi bloklarında oturan E.T, evinde gördüğü annesinin erkek arkadaşı E.Y. ile kavga etti.

Çıkan arbedede E.T, annesinin erkek arkadaşını üç yerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından E.Y, hastaneye kaldırılırken, elinden hafif yaralanan E.T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Annesinin erkek arkadaşını bıçaklayan kişi gözaltına alındı
Annesinin erkek arkadaşını bıçaklayan kişi gözaltına alındı
Annesinin erkek arkadaşını bıçaklayan kişi gözaltına alındı
Annesinin erkek arkadaşını bıçaklayan kişi gözaltına alındı

Selçuklu, Ankara, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Annesinin erkek arkadaşını bıçaklayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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