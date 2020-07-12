Başkentte apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Başkentte apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, kontrolden çıkarak apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde, kontrolden çıkarak apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

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Sağduyu Caddesi'nden Kayaş istikametine giden Yusuf P. yönetimindeki 06 GPA 51 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki çöp konteyneri ve elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, Şehitoğlu Sokağı'ndaki 4 katlı bir apartmanın boşluğuna düştü.

Gürültüyle uyanan bina sakinleri, apartmanın girişinde adeta hurdaya dönmüş haldeki otomobili görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Kazada yaralanan Yusuf P, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldıktan sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, otomobilde boş içki şişeleri buldu.

Ankara, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 05:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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