Başkentte apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu (4) - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanda zehirlenme vakası ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti.

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