Başkentte araç giriş-çıkışları denetleniyor - Son Dakika

Başkentte araç giriş-çıkışları denetleniyor
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle gece yarısı araç giriş-çıkışları durdurulan Ankara'da kontroller devam ediyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle gece yarısı araç giriş-çıkışları durdurulan Ankara'da kontroller devam ediyor.
Jandarma ve polis ekipleri, genelge doğrultusunda şehrin giriş ve çıkış noktalarında kontrollerine başladı.
Akıncılar otoban gişelerindeki ekipler, şehre giriş çıkış yapan sürücülerin seyahat izin belgelerini kontrol ediyor.
Sağlık personeli de sürücülere ateş ölçümlerini yaparak uyarılarda bulunuyor.
İstisnai olarak geçişine izin verilen araçların evrak kontrolleri yapılırken izin belgeleri olmayan sürücüler ise geri çevriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 03:38 Kaynak: AA
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