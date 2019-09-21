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Başkentte araç yangını

47 dakika önce

Başkentte seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Başkentte seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Çankaya ilçesi Anadolu Bulvarı üzerinden Kızılay istikametine seyir halinde olan Deniz Akgüngör idaresindeki 14 BG 422 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aynı istikamette giden bir kişi, Akgüngör kontrolündeki otomobilin altındaki alevleri gördü ve kornaya basarak uyarıda bulundu.

Aracını sağa çekip otomobilin ön tarafındaki alevlere müdahale etmeye çalışan Akgüngör, çabaları sonuçsuz kalınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra araçta soğutma çalışması yaptı.

Otomobilde yangından dolayı maddi hasar meydana geldi.

Başkentte araç yangını

Kızılay, Çankaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:34 Kaynak: AA
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