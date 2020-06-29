Başkentte, araçlarda 'maske' denetimi - Son Dakika

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları, taksi ve diğer araçlara yönelik maske denetimi yapılırken, sürücü ve yolcuların ateşleri ölçüldü.

Ankara Valiliği'nin koordinasyonunda Keçiören ilçesi Fatih Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde; toplu taşıma araçları, taksiler ve diğer araçlar tek tek durduruldu. Polis ekipleri, araçlarda sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı. Ekipler, maskeyi doğru kullanmayanları da uyardı. Sağlık ekipleri ise araç içindekilerin ateşini ölçerek, koronavirüse karşı bilgilendirdi. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.