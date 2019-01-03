Son Dakika Haberleri: Başkentte Araçlardan Hırsızlık Yapan Zanlı Yakalandı

Başkentte Araçlardan Hırsızlık Yapan Zanlı Yakalandı

1 saat önce

Başkentte, araçlardan hilti, matkap ve kaynak makinesi gibi aletler çaldığı gerekçesiyle aranan ve polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

Başkentte Araçlardan Hırsızlık Yapan Zanlı Yakalandı, System.String[]
Başkentte, araçlardan hilti, matkap ve kaynak makinesi gibi aletler çaldığı gerekçesiyle aranan ve polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle ilçesinde geçen yıl 6 otomobilden yaklaşık 25 bin lira değerinde hilti, matkap ve kaynak makinesi gibi aletler ile bisiklet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlıkların yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin F.D. olduğunu tespit etti.

Operasyonla gözaltına alınan F.D'nin, çaldığı malzemeleri sattığı belirlendi.

Hakkında daha önceden 20 ayrı suç kaydı olduğu saptanan F.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:23 Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel
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