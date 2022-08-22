Başkentteki bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Başkentteki bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

22.08.2022 17:30
Başkentteki bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Başkentte, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki kişinin tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü, 1 kişi hayatını kaybetti.

Başkentte, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki kişinin tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü, 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen Ali Yıldırım ve O.Ç, sabaha karşı Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde karşılaştı.

Ali Yıldırım ve O.Ç'nin tartışması kavgaya dönüştü. O.Ç, yanında bulunan bıçakla Yıldırım'ı ağır yaraladı.

Yıldırım, olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa süre sonra O.Ç'yi yakaladı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Ali Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentteki bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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