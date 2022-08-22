Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen Ali Yıldırım ve O.Ç, sabaha karşı Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde karşılaştı.

Kaynak: AA

Ali Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başkentteki bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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