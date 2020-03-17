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"Başkentte, aranan 200 kişi yakalandı" başlıklı haberimizin son paragrafında yer alan "ton" ibaresi...
6 saat önce
Başkentte geçen ay, aranan 200 kişinin yakalandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:08 Kaynak: AA
Başkentte geçen ay, aranan 200 kişinin yakalandığı bildirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği (Yunus) ekipleri, şubatta kent genelinde yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 200 kişiyi gözaltına aldı.
Uygulamalarda, 50 ruhsatsız tabanca, 30 ruhsatsız av tüfeği, 50 kurusıkı tabanca ve yaklaşık yarım kilogram eroin ele geçirildi.
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