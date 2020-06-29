Başkentte arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Aydın Mahallesi'nde görev istirahatli olarak ailesinin çiftliğinde bulunan Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İbrahim Kara ile komşu çiftliğin sahibi Nizam Akbulut arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti