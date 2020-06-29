Başkentte arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 2 kişi arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 2 kişi arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Aydın Mahallesi'nde görev istirahatli olarak ailesinin çiftliğinde bulunan Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İbrahim Kara ile komşu çiftliğin sahibi Nizam Akbulut arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda pompalı tüfekle ateş edilen polis memuru Kara yaşamını yitirirken, yaralanan Akbulut da hastanede tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 21:57 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Başkentte arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 22:15 Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum 21:51 Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi 21:10 Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı 20:57 Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:21 Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı 20:20 Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti 19:27 Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi 19:12 Sivas'ın Gürün ilçesinde ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı 17:44 Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi 16:22 Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak 12:23 Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı 11:24 Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı 11:03 Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok 09:18 Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı