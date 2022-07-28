Alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşını öldürdü - Son Dakika
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Alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşını öldürdü

28.07.2022 11:58
Alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşını öldürdü

Başkentte arkadaşı İlhami Topçu'yu (55) alacak verecek meselesi yüzünden silah vurarak öldüren Abdulhakim Etike (52) hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Başkentte arkadaşı İlhami Topçu'yu (55) alacak verecek meselesi yüzünden silah vurarak öldüren Abdulhakim Etike (52) hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan İstanbul Caddesi üzerinde İlhami Topçu'ya, park halindeki otomobilinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile ateş edildi. Topçu, boyun ve koltuk altına isabet eden 2 kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli ise kaçtı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İlhami Topçu'nun otomobiliyle cadde üzerinde durduğu sırada aynı araçtan inen şüpheli ile tartışmaya başladıktan sonra şüphelinin tabanca ile Topçu'ya ateş edip, olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Polisin yaptığı araştırmalar sonucunda kaçan şüphelinin Abdulhakim Etike olduğu ve Mamak ilçesinde bulunan bir binada saklandığı belirlendi. Etike, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Etike'nin, Topçu ile birlikte iş yaptıklarını ve borç alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Etike, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

"İlhami Topçu'yu ben öldürdüm"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Abdulhakim Etike isimli şahıs hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. Sanığın savcılıkta verdiği ifadesinde, " İlhami Topçu'yu ben öldürdüm. 13 senedir bana borcu vardı. Ölen şahsa bir daire parası vermiştim. Üzerimden çıkan senedi daireyi vermediği için bana vermişti. İlhami Topçu borcumu vermeyerek beni çok oyaladı. Birkaç kez kendisi ile görüştüm. Bir ay kadar önce İlhami ve onun amcasının oğlu ile birlikte yemek yedik. Bana borcunu taksit taksit vereceğini söyledi. Ben de kabul ettim. Kendisinden senet istedim. Olay günü yine buluştum. Bana senet vermeyi söyledi, ancak senet bir yıl vadeli idi. Beni dört beş farklı yere çağırdı. En son olayın olduğu yerde aracı ile durduk. Aracın içerisindeydim. Yine tartışmaya başladık. Ben senedin işime yaramayacağını söyledim. Bunun üzerine benim işim var, seninle uğraşamam, diyerek küfür etti. Ben bu esnada kendimi kaybettim aracın içerisinden çıkarken iki el ateş ettim. Bulunan dolu mermilerin ne şekilde düştüğünü hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianame Ankara 30'ncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. - ANKARA

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Avukat, kavgada araya giren arkadaşını öldürdü Avukat, kavgada araya giren arkadaşını öldürdü Son dakika haber! Avukat, kavgada araya giren arkadaşını öldürdü Son dakika haber! Avukat, kavgada araya giren arkadaşını öldürdü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşını öldürdü - Son Dakika

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