Kuyuya düşen minik Atlan'ın yaşam savaşı devam ediyor - Son Dakika
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Kuyuya düşen minik Atlan'ın yaşam savaşı devam ediyor

20.08.2022 14:06
Kuyuya düşen minik Atlan'ın yaşam savaşı devam ediyor

Başkentte arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada, evlerinin bahçesindeki 20 metrelik kuyuya düşen 7 yaşındaki Atlan Derbetli ağır yaralandı.

Başkentte arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada, evlerinin bahçesindeki 20 metrelik kuyuya düşen 7 yaşındaki Atlan Derbetli ağır yaralandı. Minik çocuğun kaldırıldığı hastanedeki yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi devam ediyor.

Mamak ilçesi Lalahan Mahallesi'nde geçtiğimiz gün saat 18.30 sularında meydana gelen olayda, 7 yaşındaki Atlan Derbetli ailesi ve yakınlarıyla birlikte evlerinin bahçesine indi. Burada diğer çocuklarla oyun oynamaya başlayan Derbetli, bahçelerinin alt tarafında bulunan kapalı kuyunun üzerine çıkarak zıplamaya başladı. Derbetli, kuyu kapağının kırılması sonucu 20 metrelik boşluğa düştü. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından Derbetli, ağır yaralı olarak kuyudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ankara Eğitim ve Artaştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan Derbetli'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Lalahan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuyuya düşen minik Atlan'ın yaşam savaşı devam ediyor - Son Dakika

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