Başkentte aşınan metro rayları yenileniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesince, metro hattında aşınan rayları yenileme çalışmaları başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğünce, Ankara Metrosu Akköprü-İvedik İstasyonları arasında aşınan 250 metre uzunluğundaki rayların değişim ve kaynak çalışmaları, seferlerin yapılmadığı 01.00-05.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Rayların değişiminin tamamlanmasıyla, bölgedeki mevcut hız kısıtlaması ortadan kalkarken, yolcuların seyahat süresinin de 1 dakika kısalması öngörülüyor.

Akköprü-İvedik İstasyonları arasında devam eden ray değişim çalışmalarının 28 Ekim'e kadar tamamlanması planlanıyor.