Başkentte askeri malzeme satan ve Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kapalı olan 2 dükkana zorla girildi - Son Dakika

Başkentte tam kapanma nedeniyle kapalı olan 2 dükkana kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce zorla girildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri ihbar üzerine GMK Bulvarı ile YHT Garı'nı birbirine bağlayan alt geçitteki çarşıda bulunan, askeri malzeme ve ayakkabı satan dükkanlara cam kapısı kırılarak girildiğini tespit etti.

Dükkan sahiplerine ulaşarak bilgi veren polis ekipleri, elektrik panolarına da zarar verdiği belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.