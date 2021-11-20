Üye Girişi
Başkentte astronomi, bilim, sanat ve teknoloji eğitimleri verecek "Usturlab Deneyim Merkezi" açıldı - Son Dakika

Başkentte astronomi, bilim, sanat ve teknoloji eğitimleri verecek "Usturlab Deneyim Merkezi" açıldı

20.11.2021 15:04
Başkentte astronomi, bilim, sanat ve teknoloji eğitimleri verecek "Usturlab Deneyim Merkezi" açıldı

Çocukların nitelikli astronomi, bilim, doğa, sanat ve teknoloji eğitimlerine katılımını artırmak amacıyla kurulan "Usturlab Deneyim Merkezi" düzenlenen törenle açıldı.

Çocukların nitelikli astronomi, bilim, doğa, sanat ve teknoloji eğitimlerine katılımını artırmak amacıyla kurulan "Usturlab Deneyim Merkezi" düzenlenen törenle açıldı.

Altındağ ilçesindeki tarihi Kale Mahallesi'nde hizmet verecek merkezde düzenlenen törene AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik ve Usturlab Genel Müdürü Sümeyye Ceylan katıldı.

Törende konuşan Yıldız, açılışı yapılan deneyim merkezi için seçilen mekanın çok anlamlı olduğunu belirterek çocukluğunda Ankara Kalesi çevresindeki ara sokaklarda çokça dolaştığını anlattı.

Avukatlık yaptığı yıllarda Ankara Kalesi'nde çocuklar için gönüllü öğretmenlik yaptığını paylaşan Yıldız, o zamanlar Altındağ'da çocuklar için bilimsel faaliyet veren bir merkezin hayalini kurduğunu söyledi.

Yıldız, "Herkesin, bizim hayallerimizin ötesinde hayaller kurduğunu ve bunları icraata geçirdiğini görmek çok önemli ve değerli. Hakkı teslim etmek de çok önemli." dedi.

Bilimin kümülatif bir şekilde ilerlediğini ve İslam medeniyetinin bu birikime çok önemli katkıları olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Bizim bunu hatırlamamız lazım. Çünkü öz güven çok önemli ve değerli. 'Biz yaptık' diyebilmek çok önemli. Bu, başka birisinin yaptığını göz ardı etmek değil ama bizim de sunduğumuz katkıyı kimse göz ardı edemez. O noktada İbn-i Batuta da bizim, El-Harizmi de bizim, El-Cezeri de bizim."

"Çocukların gerçeklikle buluşması çok önemli"

Altındağ Belediye Başkanı Balcı da merkeze gelecek çocukları keşfe çıkarıp onların yanında olmak istediklerini belirterek "Belediyecilik yalnızca yol, kaldırım, asfalt yapmak değil. Bölgenin gelişimi, değişimi ve çocukların, gençlerin kendilerini keşfetmeleri de önemli bizim için." diye konuştu.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arıcan ise yoğun bir dijitalleşme çağı yaşandığının altını çizerek çağdaş insanın gerçeklikten yoğun bir şekilde koptuğuna işaret etti.

Çocukların sanallıktan çıkıp gerçeklikle bulaşmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Arıcan, yoğun bir enformasyon bombardımanının yaşandığına dikkati çekti.

Arıcan "Bu bilgiler hep teorik hatta her şeyi biliyoruz. Ben buna "atmatolog" diyorum. Yani her şeyi bilen ama bilmeyen. Google'a yazdığında her şeyi buluyor ama bilgiyle beraber bilgeliğin olmadığı, hikmetin olmadığı, irfanın olmadığı, ruhi boyutları kaçırdığımız. Mutluluğu ve huzuru atladığımız, ıskaladığımız bir dönemdeyiz." dedi.

Çocukların gelişimini önemseyen süreçlerin eğitim politikalarına dahil edilmesi gerektiğini belirten Arıcan, bu anlamda Usturlab Deneyim Merkezi'nin önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Hedef bir yılda 10 bin çocuğa ulaşmak

Çelik de Ankara Kalkınma Ajansının kurulduğundan bu yana 3 ana başlıkta projelere destek verdiğini belirterek bu merkezin desteklenen projeler içinde önemli bir yeri olduğunu bildirdi.

Usturlab Genel Müdürü Ceylan, geçmişte insanların Usturlab cihazını kullanarak yönlerini tayin ettiğini ifade ederek "Usturlab Deneyim Merkezine gelen çocuklar da bu deneyim merkezini kullanarak geleceği inşa etsinler. O yüzden biz bu merkeze bu adı verdik." dedi.

Ceylan, hedeflerinin bir yılda 10 bin çocuğa ulaşmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Usturlab Deneyim Merkezinde ilk ay robotik kodlama, sanat, astronomi ve temel bilim alanında eğitimler verilecek.

Başkentte astronomi, bilim, sanat ve teknoloji eğitimleri verecek Usturlab Deneyim Merkezi açıldı
Başkentte astronomi, bilim, sanat ve teknoloji eğitimleri verecek Usturlab Deneyim Merkezi açıldı
Başkentte astronomi, bilim, sanat ve teknoloji eğitimleri verecek Usturlab Deneyim Merkezi açıldı
Başkentte astronomi, bilim, sanat ve teknoloji eğitimleri verecek Usturlab Deneyim Merkezi açıldı
Başkentte astronomi, bilim, sanat ve teknoloji eğitimleri verecek Usturlab Deneyim Merkezi açıldı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Usturlab, Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte astronomi, bilim, sanat ve teknoloji eğitimleri verecek 'Usturlab Deneyim Merkezi' açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu 15:45 Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi 14:52 Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım 14:12 Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak 13:32 Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor 12:29 Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis 12:02 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis
Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi 11:21 Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı 11:00 Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı

Son Dakika Haberleri
15:43 Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı serbest!
15:34 Akşener, dolar kuru eleştirilerine karşı Japonya'yı örnek gösteren vekile tepki gösterdi: Cahil
15:31 Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?
15:27 Dünyanın en tehlikeli ağacının altında duran ölüyor, meyvesinden tek ısırık alan acı içinde can veriyor
15:08 Bu akşam ne izleyeceksiniz: Kardeşlerim, Gönül Dağı ve Elkızı
14:53 37 yıl sonra yeniden çekilen Dune filmlerinin arasındaki farklar
14:52 Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi
14:45 İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi
14:37 Mustafa Sarıgül: 28 Şubat'ta o manşetleri atan medya patronlarına hakkımı helal etmiyorum
14:10 Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!
Milli ara sonrası gol şov! Hatay, sahasında Antalyaspor'a göz açtırmadı Milli ara sonrası gol şov! Hatay, sahasında Antalyaspor'a göz açtırmadı         
15:57
Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı serbest! Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı serbest!         
15:44
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi         
14:46
Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Bahar Candan karakolluk oldu Bahar Candan karakolluk oldu         
13:22
Türkiye'de her 2 kişiden 1'i şeker hastalığının farkında değil! Uzman isim "Çok tehlikeli" diyerek uyardı Türkiye'de her 2 kişiden 1'i şeker hastalığının farkında değil! Uzman isim "Çok tehlikeli" diyerek uyardı         
12:08
Gözleri görmeyen tamirci merak uyandırıyor Gözleri görmeyen tamirci merak uyandırıyor         
11:43
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 16:03:25. #1.13#
SON DAKİKA: Başkentte astronomi, bilim, sanat ve teknoloji eğitimleri verecek "Usturlab Deneyim Merkezi" açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement