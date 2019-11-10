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Başkentte Atatürk ve şehitler için mevlit okutuldu

7 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için başkentte mevlit okutuldu.

Başkentte Atatürk ve şehitler için mevlit okutuldu, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için başkentte mevlit okutuldu.

Hacı Bayram Veli Camisi'ndeki mevlide Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP ve İYİ Parti'den bazı yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlidin ardından caminin avlusunda lokma ve su ikram edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşları ile şehitleri minnetle andıklarını söyledi.

Yavaş, "Bize bu ülkeyi vatan yapanlara çok şey borçluyuz. Başta Mustafa Kemal Atatürk, bütün silah arkadaşları, şehitlerimiz ve bugüne kadar ülke savunmasında şehit düşenler için mevlit okuttuk. İnşallah insanlarımızın birliğine ve beraberliğine vesile olacaktır, Allah kabul etsin." diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk, Mansur Yavaş, İYİ Parti, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:14 Kaynak: AA
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