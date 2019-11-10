Başkentte Atatürk ve şehitler için mevlit okutuldu
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81'nci yılı dolayısıyla ve şehitler için Hacı Bayram Veli Camisinde mevlit okutuldu. Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:41 Kaynak: AA
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