Son Dakika Haberleri: Başkentte Atatürk ve şehitler için mevlit okutuldu
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Başkentte Atatürk ve şehitler için mevlit okutuldu

7 saat önce

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81'nci yılı dolayısıyla ve şehitler için Hacı Bayram Veli Camisinde mevlit okutuldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81'nci yılı dolayısıyla ve şehitler için Hacı Bayram Veli Camisinde mevlit okutuldu.

Başkentte Atatürk ve şehitler için mevlit okutuldu

Mustafa Kemal Atatürk, Hacı Bayram Veli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:41 Kaynak: AA
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