Başkentte Atlı Cirit Heyecanı Sona Erdi

Erzurum Şengal Atlı Cirit Spor Kulübü, Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

Erzurum Şengal Atlı Cirit Spor Kulübü, Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.



Ankara'daki TJK 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen atlı cirit B Grubu müsabakaları tamamlandı.



Organizasyonun üçüncü ve son gününde Erzurum Şengal Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak Omurca Atlı Cirit Spor Kulübü'nü 24,5-11,5 yenerek grubu lider tamamladı.



İki maçını da kazanan Erzurum Şengal Atlı Cirit Spor Kulübü, Türkiye Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etti.

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