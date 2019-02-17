Son Dakika Haberleri: Başkentte Atlı Cirit Heyecanı Sona Erdi

Başkentte Atlı Cirit Heyecanı Sona Erdi

56 dakika önce

Erzurum Şengal Atlı Cirit Spor Kulübü, Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

Başkentte Atlı Cirit Heyecanı Sona Erdi, System.String[]
Erzurum Şengal Atlı Cirit Spor Kulübü, Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

Ankara'daki TJK 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen atlı cirit B Grubu müsabakaları tamamlandı.

Organizasyonun üçüncü ve son gününde Erzurum Şengal Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak Omurca Atlı Cirit Spor Kulübü'nü 24,5-11,5 yenerek grubu lider tamamladı.

İki maçını da kazanan Erzurum Şengal Atlı Cirit Spor Kulübü, Türkiye Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:42 Kaynak: AA

Türkiye, Şengal, Erzurum, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Akar'dan Fırat'ın Doğusu İçin Kritik Açıklama: Güvenliği Türkiye Sağlamalı İbrahim Kalın'dan Fethullah Gülen Açıklaması: Bize Ulaşan Bir Şey Yok

Tanzim Satışların Başlamasının Ardından Fiyatı Düşmeyen Tek Sebze Sivri Biber! Survivor'da Sevinç Gerginliği! Acun Ilıcalı, Hikmet ile Yunan Yarışmacı Arasındaki Tartışmaya Müdahale Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 14:38:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte Atlı Cirit Heyecanı Sona Erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]