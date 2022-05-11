Başkentte aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Başkentte aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

11.05.2022 17:28
Başkentte aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahi Mesut Bulvarı'ndan Elvankent istikametine seyreden O.S. idaresindeki 06 LUM 58 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Savrulan otomobil devrildi.

Kazada sürücü O.S. ile araçta bulunan M.Ç, F.B, R.K, T.U. ve R.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan F.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Otomobil, Sincan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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