Başkentte Azerbaycan'a destek konvoyu - Son Dakika

Başkentte, Azaflı Sosyal Yardım ve Kültür Derneği öncülüğünde Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek amacıyla konvoy düzenlendi.

Dernek öncülüğünde Azerbaycan Büyükelçiliği önünde düzenlenen etkinliğe vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla geldi.

Dernek adına hazırlanan metni okuyan dernek temsilcisi Nermin Mirzayeva, Ermenistan ordusunun Gence başta olmak üzere Azerbaycan'daki birçok bölgeye saldırıp sivilleri öldürdüğünü belirtti.

Dünya kamuoyunun gözü önünde gelişen olaylara kayıtsız kalmanın bir insanlık suçu olduğunu belirten Mirzayeva, şunları söyledi:

"Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenlik ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kendi öz gücüyle koruyabilecek güçte olduğunu bütün dünyaya bir kere daha duyurmak istiyoruz. Gerektiğinde bizlerin de bu gücün yılmaz ve ayrılmaz bir parçası olarak, canımız pahasına da olsa savaşacağımızın dost ve düşmanlarımız tarafından bilinmesini istiyoruz."

Açıklamanın ardından katılımcılar, oluşturdukları konvoyla büyükelçilik binasının bulunduğu Bakü Sokak'tan Gölbaşı'na kadar şehir turu attı.