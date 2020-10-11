Başkentte Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi - Son Dakika

Başkentte Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi

11.10.2020 13:29

Başkentte, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek amacıyla miting düzenlendi.

Başkentte, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek amacıyla miting düzenlendi.

Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu öncülüğünde Güvenpark'ta düzenlenen etkinlikte, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, burada yaptığı konuşmada, uluslararası kamuoyunun Azerbaycan konusunun farkına varması için destek mitinglerinin sayısının artırılması gerektiğini belirtti.

Azerbaycan askerlerinin 27 Eylül itibarıyla Ermenistan'ın saldırılarına karşılık vermeye başladığını hatırlatan Topçu, bu durum üzerine Ermenistan'ın kapı kapı dolaşıp ateşkes yapılması için mücadele ettiğini söyledi.

Topçu, Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine saldırdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Can Azerbaycan'ımız, yiğit evlatlarıyla tekrar kendi göbeğini kendi kesecek. Yaptıkları asla yanına kar kalmayacak. Azerbaycan'ın sokaklarına, cepheye baktığımız zaman görüyoruz ki Azerbaycan'ın yiğit evlatları kararlı. Herkesten tek bir ses çıkıyor 'Ya Karabağ ya ölüm'. Bu kararlılığı bozamayacaklar."

"Azerbaycan meşru haklarını kullandı"

Türkiye Azerbaycan Parlamentosu Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ise Ermenistan'ın saldırılarına Azerbaycan'ın meşru haklarını kullanarak gerekli tepkiyi gösterdiğini belirtti.

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesine değinen Ayrım, "Sulhun tek bir anahtarı var. Sayın Aliyev bunu her fırsatta söylüyor. O anahtar, Ermenilerin işgal ettikleri topraklardan çekilmesidir." ifadelerini kullandı.

Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım ise Ermenistan'ın kural tanımaz bir şekilde yaptığı saldırılarla, başta Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi test etmeye çalıştığını belirtti.

Türkiye'nin her zaman ve her yerde Azerbaycan'ın yanında olacağını vurgulayan Yıldırım, "Bölgede eğer bu saatten sonra barış isteniyorsa Ermenistan işgal ettiği topraklardan derhal çekilmeli ve sivil saldırılarına son vermelidir." açıklamasında bulundu.

Başkentte Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi
Başkentte Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi
Başkentte Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi
Başkentte Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi

Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye, Miting, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika

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