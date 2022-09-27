Ankara'da "Azerbaycan Şehitlerini Anma Günü" düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da "Azerbaycan Şehitlerini Anma Günü" düzenlendi

27.09.2022 23:56

Başkentte "Azerbaycan Şehitlerini Anma Günü" programı düzenlendi.

Başkentte "Azerbaycan Şehitlerini Anma Günü" programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) tarihi salonunda gerçekleştirilen "Azerbaycan Şehitlerini Anma Günü" töreni, İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşının okunmasıyla başladı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından yapılan video gösteriminde Azerbaycan'ın İkinci Karabağ Savaşı'ndaki mücadelesinden kesitlere yer verildi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, törende yaptığı konuşmada, İkinci Karabağ Savaşı'na değinerek, "Topraklarımızı 44 gün içerisinde işgalden kurtardık. Artık Azerbaycanlı mülteci veya göçmen yoktur." dedi.

Ermenilerin tahribatı sonucunda Azerbaycan Türklerinin yaşadığı köylere, kentlere saldırıların arttığı dönemlerde şehitler verdiklerini anımsatan Mammadov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in orduya verdiği emre göre toprakların işgalden kurtarıldığını anlattı.

Mammadov, "Gencecik çocuklar, Ermeni işgali altında olan Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin her karışını öz kanıyla yoğurup, her karışını öz kanıyla sulamıştır. " diye konuştu.

Büyükelçi Mammadov, mağlup olmuş olmasına rağmen Ermenistan tarafının imzalanan anlaşmaya uymadığına dikkati çekti.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ bölgesinin Azerbaycan tarafından yeniden inşa edildiğini dile getiren Mammadov, "Azerbaycan'ın mirası o bölgeden silindi ama biz yeniden bunları kurmaktayız. Altyapılar oluşturmaktayız, yollar yapmaktayız, akıllı köyler ve kentler yapıyoruz ve yapacağız." ifadelerini kullandı.

Albay Erhan Altunok da günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Altunok'un konuşurken adını andığı şehidin anne babasını salona takdim etmesi duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Anma töreninde 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nda babası şehit olan Fuad Velizade, gazi olan İlkin Rüstemli de sahneye çıkarak duygularını paylaştı.

Törene, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan ordusunda görev alan askerler, şehit yakınları, gaziler ve davetliler katıldı.

Birinci ve İkinci Karadağ Savaşı'ndan görüntülerin yer aldığı resim sergisi de etkinlik salonunun girişinde izlenime sunuldu.

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Kaynak: AA

Azerbaycan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 'Azerbaycan Şehitlerini Anma Günü' düzenlendi - Son Dakika

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