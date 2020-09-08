Başkentte banka aracını soyan şahıs yakalandı - Son Dakika

Başkentte zırhlı araçla sevkiyat yapan para nakil görevlisi, dün 3 bankaya uğradıktan sonra araçta bulunan 5 milyon TL'den fazla parayı alarak kaçtı. Ankara polisi 1 gün içerisinde hırsızı çaldığı paralarla birlikte yakalayarak adalete teslim etti.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Vatan Caddesi'nde yer alan bir bankanın önüne gelen zırhlı para taşıma aracı, bir süre durduktan sonra aracı kullanan şoför araç içerisinde yer alan 5 milyon TL'den fazla parayı çalarak kayıplara karıştı. Daha önce 2 bankaya uğrayarak buraya paraları teslim eden zırhlı araç şoförü A.B. üçüncü bankaya geldikten sonra sadece kendisinin bildiği zırhlı aracın kasasının şifrelerini girdikten sonra araçta yer alan 5 milyon TL'den fazla parayı alıp kaçtı. Daha önce park ettiği ağabeyi S.B.'ye ait 06 JV 629 plakalı araçla kaçan A.B., Eryaman'da tuttuğu günübirlik kiralık dairede çaldığı paralarla birlikte yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde A.B. banka aracının içerisinden çaldığı 3 milyon 205 bin TL, 175 bin dolar ve 90 bin euro para ile yakalandı. Ankara Emniyet Gasp Büro Amirliğine getirilen A.B. buradaki emniyet işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adli mercilere sevk edildi. - ANKARA