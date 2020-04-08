Başkentte barınağa alınan 16 sokak köpeği, doğal yaşam alanlarına bırakıldı - Son Dakika

Ankara'da umreden gelenlerin karantinada tutulduğu yurtların bahçesinde yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak Gölbaşı ilçesindeki barınaklara alınan 16 sokak köpeği, yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valiliğin talebi doğrultusunda Gölbaşı Hayvan Barınağı'nda bakım ve tedavileri gerçekleştirilen sokak köpekleri, umrecilerin 14 günlük karantinasının tamamlanmasının ardından doğal ortamlarına alındı.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca misafir edilen 16 sokak köpeğinden 6'sının kısırlaştırma işlemi yapıldı, diğerlerinin de hayvanseverlerin desteğiyle barınma ve beslenme ihtiyaçları giderildi.

"Köpeklerimizin sağlık taramaları tamamlandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener, hayvanların genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Barınakta 16 sokak köpeğini misafir ettiklerini belirten Şener, "Onlara bakan gönüllülerle hep irtibat halindeydik. Bütün köpeklerimizin sağlık taramaları ve rehabilitasyon işlemleri tamamlandı. Can dostlarımızı sağlıklı şekilde, söz verdiğimiz gibi yaşam alanlarına geri bıraktık." ifadelerini kullandı.