Başkentte bayram dönüşü trafiği havadan denetlendi

Kurban Bayramı tedbirleri çerçevesinde, İçişleri Bakanlığınca, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı tarafından Ankara'da havadan helikopterle trafik denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nca 81 İl Valiliğine gönderilen ve 8 Temmuz itibariyle uygulanmaya başlayan Kurban Bayramı trafik denetimleri yurdun dört bir yanında tüm hızıyla devam ediyor. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollardaki denetimler, bayramın son gününde karada olduğu gibi havada da en üst seviyede tutuluyor. Kontroller dahilinde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığınca havadan helikopterle gerçekleştirilen denetlemelerde hız sınırını aşan, şerit ihlalinde bulunan, emniyet kemeri takmayan ya da cep telefonuyla konuşan sürücüler veya yolcular, yerdeki kontrol noktalarında görevli olan ekiplere bildirilerek, gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Olumsuz olayların önüne geçmek için yoğun mesai harcayan ekipler, kentin en yoğun bölgelerinden olan Ankara- Samsun Karayolu'nda da denetimlerini en üst seviyede tutuyor.

Öte yandan, Kurban Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde 18 Temmuz'a kadar sürecek denetimlerde ise yurt genelinde, Emniyet ve Jandarma sorumluluk bölgesinde günlük 9 bin 580 ekip/tim, 17 bin 529 personel olmak üzere toplam 114 bin 960 ekip/tim, 210 bin 352 personel görev alacak.

(Ali Nargüner - Hakan Karaduman/İHA)