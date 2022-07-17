Başkentte bayram dönüşü trafik yoğunluğu - Son Dakika
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Başkentte bayram dönüşü trafik yoğunluğu

17.07.2022 13:55

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaşılırken dönüşe geçen tatilciler, şehirler arası yollarda yoğun bir hareketlilik oluşturdu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaşılırken dönüşe geçen tatilciler, şehirler arası yollarda yoğun bir hareketlilik oluşturdu.

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Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu devam ediyor (2) Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu devam ediyor (2) Bayram sonrası sebze fiyatları düşüşe geçti Bayram sonrası sebze fiyatları düşüşe geçti
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte bayram dönüşü trafik yoğunluğu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentte bayram dönüşü trafik yoğunluğu - Son Dakika
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