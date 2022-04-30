Başkentte bayram öncesi helikopterle trafik denetimi - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğünce yürütülen helikopter destekli güvenlik ve trafik denetimleri, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların emniyetli şekilde seyahat edebilmeleri için il genelinde artırıldı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimler, Emniyet Havacılık Daire Başkanlığından kalkan polis helikopterlerinin desteğiyle yürütülüyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme ve Düzenleme Şube Müdürlüğünden Komiser Bahadır Yılmaz, "Bu bayramda ekiplerimizle birlikte sorumluluk güzergahımızda gerekli bütün tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımızın gidecekleri yere güvenli bir şekilde ulaşmaları için özverili bir şekilde çalıyoruz." dedi.

Bayram öncesi trafik denetimine katılan ekiplerin sayısının artırıldığını vurgulayan Yılmaz, "Ankara'yı çevre illerimize bağlayan tüm şehirler arası yollarda, ekiplerimiz görünür bir şekilde görev yürütüyor. Bunun yanı sıra havadan denetimlerimiz yoğunlaştırıldı." diye konuştu.

Yılmaz, helikopterle yapılan denetimlerde, yerleşim yeri dışında sağ şeritte bekleme yapan, yakın takipte bulunan, makas atan, hatalı sollama yapan, cep telefonu kullanan ve emniyet kemeri takmayan sürücülerin tespit edilerek yerdeki trafik ekiplerine iletildiğini, kuralları ihlal eden sürücülere gerekli cezai işlemlerin uygulandığını, uyarıların yapıldığını kaydetti.

Trafik tedbirlerini ve bunların etkisini yerinde görmek amacıyla sivil trafik polislerinin de görev aldığını anlatan Yılmaz, "Örneğin Antalya'ya seyahat eden bir otobüste sivil personelimiz görevlendiriliyor. Kendisi yolcu gibi bilet alıp bindiği otobüsün ön koltuklarında şoförü görecek şekilde konum alıyor. Seyahat sırasında şoförün herhangi bir ihlali halinde bunların notunu alarak varış noktasında gerekli işlemleri yapıyor." şeklinde konuştu.

Bayramda yola çıkacak sürücülerin özellikle hız kurallarına uymaları, uykusuz-yorgun şekilde yola çıkmamaları ve araçta bulunan tüm yolcuların emniyet kemeri takmaları gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Aynı zamanda sürücülerin cep telefonu ve diğer haberleşme cihazlarını ellerine alarak araç kullanmalarını istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, "Aldığımız tüm bu tedbirlerle vatandaşlarımızın seyahatlerini güvenli bir şekilde sağlamak için çalışıyoruz. Bütün yol kullanıcılarının bayramları şimdiden kemerli olsun." dedi.