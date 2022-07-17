Şehir dışından gelen çok sayıda yolcu, evlerine gitmek için taksi ve toplu taşıma araçlarını kullandı, yolcuların bir kısmı ise yakınları tarafından karşılandı.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başkentte bayram tatili dönüşü trafik denetimi devam ediyor - Son Dakika

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