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Başkentte bayram trafiği düzenlemesi

1 saat önce

Ankara Valiliğinden, Kurban Bayramı süresince güvenli seyahat için trafikte bazı düzenlemelerin yapıldığı bildirildi.

Başkentte bayram trafiği düzenlemesi, System.String[]
Ankara Valiliğinden, Kurban Bayramı süresince güvenli seyahat için trafikte bazı düzenlemelerin yapıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafik yoğunluğunda artışın öngörüldüğü bayram tatili süresince vatandaşlar ve yol kullanıcılarının güvenle seyahat edebilmeleri amacıyla 9-15 Ağustos'ta kısa süreli yol çalışmalarına ara verilmesi sağlandı.
Yol yapım çalışmaları süren alanlarda sürücülerin işaret ve levhalarına dikkat etmeleri gerekiyor.
Kurban Bayramı tatili süresince 9 Ağustos saat 14.00'ten 15 Ağustos saat 08.00'e kadar Beypazarı Yolu Çayırhan Beldesi D 140-03/46 karayolu kontrolsüz kavşağı, eski İstanbul Yolu sınır çalışma bölgesi, Aydınköy dönüşü, 42. kilometredeki karayolları refüj dönüşü, Ciğir köy çıkışı, Kurtboğazı tepe refüjü, Dutözü kavşağı, İğdir köyü dönüşü, Çeştepe İğdir dönüşü, Uğurlu köyü kavşağı, Konya Yolu TŞOF kavşağı, Aksaray Yolu Karamolla ışıklı kavşağı, Samsun yolu güzergahında bulunan Çalışkanlar, Ortaköy kavşağı, Şehitlik dönüşü, maliye noktası, Gökçeyurt, Lalahan ışıklı kavşağı, hızlı tren Lalahan servis yolu geçiş noktaları beton bariyerlerle kapatılacak ve trafik bu noktalarda transit verilecek.
Ayrıca, 9-15 Ağustos'ta Ankara üzerinden Samsun yolunu kullanarak Kayseri istikametine gidecek sürücülere alternatif yol olarak Ankara-Gölbaşı-Bala-Kaman-Kırşehir-Kayseri güzergahını kullanmaları tavsiye edildi.
Kurban Bayramı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:46 Kaynak: AA
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