Başkentte bayram trafiği düzenlemesi

Ankara
Valiliğinden, Kurban Bayramı
süresince güvenli seyahat için trafikte bazı düzenlemelerin yapıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafik yoğunluğunda artışın öngörüldüğü bayram tatili süresince vatandaşlar ve yol kullanıcılarının güvenle seyahat edebilmeleri amacıyla 9-15 Ağustos'ta kısa süreli yol çalışmalarına ara verilmesi sağlandı.
Yol yapım çalışmaları süren alanlarda sürücülerin işaret ve levhalarına dikkat etmeleri gerekiyor.
Kurban Bayramı tatili süresince 9 Ağustos saat 14.00'ten 15 Ağustos saat 08.00'e kadar Beypazarı
Yolu Çayırhan
Beldesi D 140-03/46 karayolu kontrolsüz kavşağı, eski İstanbul
Yolu sınır çalışma bölgesi, Aydınköy dönüşü, 42. kilometredeki karayolları refüj dönüşü, Ciğir köy çıkışı, Kurtboğazı tepe refüjü, Dutözü kavşağı, İğdir köyü dönüşü, Çeştepe
İğdir dönüşü, Uğurlu köyü kavşağı, Konya
Yolu TŞOF kavşağı, Aksaray
Yolu Karamolla ışıklı kavşağı, Samsun
yolu güzergahında bulunan Çalışkanlar, Ortaköy
kavşağı, Şehitlik dönüşü, maliye noktası, Gökçeyurt
, Lalahan
ışıklı kavşağı, hızlı tren Lalahan servis yolu geçiş noktaları beton bariyerlerle kapatılacak ve trafik bu noktalarda transit verilecek.
Ayrıca, 9-15 Ağustos'ta Ankara üzerinden Samsun yolunu kullanarak Kayseri
istikametine gidecek sürücülere alternatif yol olarak Ankara-Gölbaşı-Bala-Kaman-Kırşehir-Kayseri güzergahını kullanmaları tavsiye edildi.