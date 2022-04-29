Başkentte bayram trafiğine yönelik denetimler aralıksız sürüyor - Son Dakika
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Başkentte bayram trafiğine yönelik denetimler aralıksız sürüyor

29.04.2022 15:49

Ankara'da Ramazan Bayramı tatili süresince trafik denetimlerinin 24 saat esasına göre aralıksız devam edeceği bildirildi.

Ankara'da Ramazan Bayramı tatili süresince trafik denetimlerinin 24 saat esasına göre aralıksız devam edeceği bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amir Yardımcısı Uğur Denek, Ankara- Konya yolundaki denetim noktasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, Ramazan Bayramı tatili süresince kent genelinde alınacak trafik önlemlerini değerlendirdi.

Ankara Emniyeti olarak, bayram öncesi, bayram günleri ve sonrasını kapsayacak şekilde gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Denek, Ankara'yı diğer illere bağlayan 5 ana arter üzerinde giriş ve çıkışta uygulama noktaları kurduklarını söyledi.

"Ankara'da yaklaşık 1500 trafik polisi görevlendirdik ve 24 saat esasına göre denetimlerimiz aksaksız devam edecek." diye konuşan Denek, sivil ve motorlu timlerin yanı sıra drone ve helikopter destekli denetimlerle oluşabilecek trafik kazalarına da kısa sürede müdahale edeceklerini belirtti.

Vatandaşlara tavsiyeler

Ramazan Bayramı tatilinde araç kullanacak ve özellikle uzun yola çıkacak vatandaşları da uyaran Denek, "Lütfen emniyet kemerlerimizi takalım. Hız kurallarına mutlaka uyalım, yakın takipten şiddetle kaçınmamız lazım. Uykusuz, yorgun asla araç kullanmayacağız. Kavşaklara yaklaşırken mutlaka hızımızı azaltmak durumundayız. Hatalı sollama yapmayacağız." diye konuştu.

Ankara'nın bağlantı yollarında trafiğin akıcı olduğunu, bazı noktalarda ise yoğunluk yaşandığını ifade eden Denek, aldıkları ilave tedbirlerin bayram sonuna kadar aralıksız süreceğini aktardı.

Trafik ekipleri tarafından durdurulan araç sürücüleri de denetimleri yeterli bulduklarını, kazaların önlenmesi için kontrollerin gerekli olduğunu dile getirdi.

Başkentte bayram trafiğine yönelik denetimler aralıksız sürüyor
Başkentte bayram trafiğine yönelik denetimler aralıksız sürüyor
Başkentte bayram trafiğine yönelik denetimler aralıksız sürüyor
Başkentte bayram trafiğine yönelik denetimler aralıksız sürüyor
Başkentte bayram trafiğine yönelik denetimler aralıksız sürüyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte bayram trafiğine yönelik denetimler aralıksız sürüyor - Son Dakika


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