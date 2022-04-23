Başkentte bayrama özel hazırlanan 25 yıllık tren 23 Nisan'da raylara döndü - Son Dakika

Ankara'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel boyanıp süslenen 25 yıllık tren Kızılay-Koru sitesi hattında sefer yaptı.

EGO Genel Müdürlüğünce dışı grafitiler ile içi bayrak ve balonlarla süslenen özel tren, Macunköy Metro İşletme Müdürlüğünden seferine başlayıp, Ankara Kent Orkestrası sanatçılarının katılımıyla ara duraklardan yolcu alarak Koru Metro İstasyonu'na kadar devam etti.

Trende AA muhabirine bilgi veren EGO Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı İsmail Serdar Yeşilyurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için özel bir etkinlik düzenlemek istediklerini dile getirdi.

Trenin Türkiye'nin ilk metro treni olduğunu söyleyen Yeşilyurt, "İlk metro hattında bugün Macunköy'den başlayarak Koru'ya kadar seyahat edeceğiz." dedi.

İşletmesi 2018 yılında kaldırılan bu trenleri yeniden hizmete sunmayı düşündüklerini anlatan Yeşilyurt, "Ama bu tür etkinliklerde de kullanıyoruz." diye konuştu.

EGO Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yurtalp Erdoğdu da çocuklarla aynı 23 Nisan coşkusunu yaşamak için treni süslediklerini ifade ederek, "Onlara güzel bir sürpriz hazırlamak istedik. Kent Orkestrası ile beraber şarkılarla hep beraber tur atarak Ankara'yı gezeceğiz. Ankara'nın ilk trenini hem nostalji yaşayalım hem de çocuklara güzel bir gün yaşatalım diye hazırladık." ifadelerini kullandı.