Başkentte bazı atık ve yağmur suyu hatları yenilendi - Son Dakika

Başkentte bazı atık ve yağmur suyu hatları yenilendi

10.12.2020 13:57
Başkentte bazı atık ve yağmur suyu hatları yenilendi, System.String[]

Mamak ilçesinde "çarşı içi" olarak bilinen bölge ile Yenimahalle ilçesinde Demetlale Mahallesinde atık ve yağmur suyu hatları ve çeşitli ebatlardaki ızgaralar yenilendi.

Mamak ilçesinde "çarşı içi" olarak bilinen bölge ile Yenimahalle ilçesinde Demetlale Mahallesinde atık ve yağmur suyu hatları ve çeşitli ebatlardaki ızgaralar yenilendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ASKİ ekipleri, Mamak'ta yapısal ömrünü dolduran yaklaşık bin 132 metrelik atık su, 960 metrelik yağmur suyu hattını yenilerken 7 büyük, 143 çiftli ve 6 tekli olmak üzere 156 ızgara yerleştirdi.

Ekipler, Yenimahalle'deki Demetlale Mahallesinde 2 bin 75 metre atık su ve yağmur suyu hattındaki çalışmalarına ise devam ediyor. Ayrıca, bölgede kullanılmak üzere 2'si geniş 170 ızgaranın imalatı da tamamlandı.

Yenimahalle, Ankara, Mamak, ASKİ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte bazı atık ve yağmur suyu hatları yenilendi - Son Dakika


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