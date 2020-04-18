Başkentte, bazı EGO otobüs hatları, sağlık çalışanları için yeniden düzenlendi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesince, sağlık personelinin çalıştığı hastaneye ulaşım süresini kısaltmak amacıyla otobüs güzergahları ve durak sayıları, yeniden düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sağlık çalışanlarının EGO Genel Müdürlüğü'ne ve Başkent 153 çağrı merkezine yaptıkları başvuru sonucunda, Ankara Şehir Hastanesi'ne ulaşım süresini kısaltmak için aktarma sayısı düşürülürken, bazı hatlara da özel servis ve ek duraklar konuldu.

Kızılay-AŞTİ istikametinden, Ankara Şehir Hastanesi'ne giden 112 hattına yeni duraklar eklenirken, Karapürçek, Hüseyingazi, Solfasol, Güneşevler, Siteler ile Örnek mahallelerinden gelen yoğun taleplerden dolayı 450 numaralı EGO otobüsünün de güzergah kapsamı genişletildi.

Yapılan bir başka düzenleme ile önceden Eryaman, Fatih, Sincan, Yenikent ve Etimesgut'tan üç araç değiştirerek gelen yolcular, artık iki araçla aktarma yaparak, Ankara Şehir Hastanesi'ne ulaşabilecek.

Misafirhanelerde konaklayan sağlıkçılara özel servis

Koronavirüs nedeniyle Gelir İdaresi Başkanlığı OECD Eğitim Merkezi Misafirhanesi ve Hacettepe Beytepe Kampüsü'ndeki Emine Şerife Kız Yurdu'nda konaklayan sağlık çalışanlarına yönelik özel servis hizmeti başlatıldı.

Sağlık çalışanları, EGO Genel Müdürlüğü tarafından özel olarak tahsis edilen servis otobüslerinden kurum kimliklerini göstererek ücretsiz faydalanabilecek.