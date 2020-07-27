Başkentte belediye otobüslerinin koltuk döşemeleri yenilenecek - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), solo otobüslerde eskiyen ya da ekonomik ömrünü tamamlayan koltuk kılıflarını yenileyecek.

ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğüne ait 610 adet 2009, 2010 ve 2011 model solo otobüsteki 18 bin 910 koltuk kılıfının fazla aşınma ve yıpranmadan dolayı 3 ay içinde değiştirilmesi planlanıyor. Bunun için vatandaşlara, EGO otobüslerindeki koltuk döşemelerinin tasarımını soran bir anket de düzenleniyor.

Başkentliler, ankete katılmak için Başkent Mobil uygulaması, EGO Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sayfaları üzerinden beğendikleri koltuk kılıfı tasarımına oy verebiliyor.