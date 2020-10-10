Başkentte belediye otobüsü yaya geçidine çarptı: 12 yaralı - Son Dakika

Ankara'da belediye otobüsünün yaya üst geçidine çarpması sonucu 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Mustafa U. yönetimindeki 06 BV 9223 plakalı belediye otobüsü, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde kontrolden çıkarak yaya üst geçidinin yanındaki asansör bölümüne çarptı.

Yaralanan sürücü Mustafa U. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılırken, otobüste bulunan 11 yaralı da ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Mustafa U'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Üst geçidin yanında dükkanı bulunan Mustafa Danacı, çarpma sesini duyar duymaz dükkandan dışarı fırladıklarını söyledi.

Danacı, kaza anını şöyle anlattı:

"Yer yerinden oynadı. Şoför 'yaralıyım kurtarın' diye bağırıyordu. Otobüsün ön kapısı açılmadı, orta kapıyı açtık ve yaralıları çıkardık. Tesadüfen iki hemşire geçiyordu yoldan. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Biz de elimizden geleni yaptık ama şoförü çıkaramadık. Bir tane de yaşlı amca vardı, durumu iyi değildi."